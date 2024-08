Ferdi Kadıoğlu için gururlandıran mesaj

Ferdi Kadıoğlu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi veda mesajında, "Bu transfer Türkiye Ligi'nin de transfer rekoru olacak" dedi.

Milli futbolcumuzun Premier Lig'e gidişi İngiltere'de kısa sürede en çok konuşulan transfer haberleri arasında yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı Brighton'un Milli yıldızımız için yaptığı paylaşım kısa sürede yüzbinlerce etkileşim aldı.

Brighton'un resmi hesabından yapılan paylaşımda Türk Bayrağı emojisi dikkatlerden kaçmadı.

Mesajda Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton formasıyla çekilmiş fotoğrafının altına "O burada ve mükemmel" paylaşımı yapıldı.

ŞİMDİDEN BÜYÜK SES GETİRDİ

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a 30 milyon euro bedelle transfer olarak Premier Lig'in en değerli sol beklerinden biri oldu.

Transfermarkt verilerine göre, Kadıoğlu 30 milyon euro piyasa değeriyle Premier Lig'in en değerli sol bekleri arasında 7. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE 30 MİLYONU AÇIKLADI

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.