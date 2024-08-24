Ferdi Kadıoğlu imzayı attı

Fenerbahçe taraftarının gözdesi Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.

Türkiye kariyerine son veren Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'den rekor kırarak ayrıldı.

Brighton, Ferdi için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euro ödeyecek.

Bu transfer sonrası milli futbolcu, Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı Türk futbolcu olarak rekor kırdı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018-19 sezonunda Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro'ya transfer etmişti.

5 YILLIK İMZA ATTI

Ferdi Kadıoğlu, sağlık kontrollerinden geçti ve Bringhton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli yıldız, İngiliz ekibinden 3.5 milyon euro kazanacak.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, dün yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." denildi.