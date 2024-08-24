Ferdi Kadıoğlu imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Kadıoğlu imzayı attı

Fenerbahçe'den ayrılan Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe taraftarının gözdesi Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.

Türkiye kariyerine son veren Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'den rekor kırarak ayrıldı.

Brighton, Ferdi için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euro ödeyecek.

Bu transfer sonrası milli futbolcu, Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı Türk futbolcu olarak rekor kırdı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018-19 sezonunda Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro'ya transfer etmişti.

5 YILLIK İMZA ATTI
Ferdi Kadıoğlu, sağlık kontrollerinden geçti ve Bringhton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli yıldız, İngiliz ekibinden 3.5 milyon euro kazanacak.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe, dün yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." denildi.

ferdi123.jpg

İlgili Haberler
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek
Fenerbahçe: 29 Çaykur Rizespor: 7
Fenerbahçe: 29 Çaykur Rizespor: 7
Türkiye Peru'ya 3-1 kaybetti
Türkiye Peru'ya 3-1 kaybetti
Sivasspor Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
SPK’dan 2 halka arz onay Ekonomi
SPK’dan 2 halka arz onay
CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı Gündem
CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı
Ahlat'ta Mardin otağına büyük ilgi Yaşam
Ahlat'ta Mardin otağına büyük ilgi
Tescilli güzelden buz banyosu! Bikinisiyle buz gibi suya girdi Magazin
Tescilli güzelden buz banyosu! Bikinisiyle buz gibi suya girdi
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek Spor
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek
Müstakil ev cayır cayır yandı Gündem
Müstakil ev cayır cayır yandı
Suriye’deki tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Bu mu savaş olan Suriye? Dünya
Suriye’deki tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Bu mu savaş olan Suriye?