Ferdi Kadıoğlu neden ayrıldığını anlattı

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu flaş bir kararla Premier Lig ekiplerinden Brighton’a transfer oldu.

30 milyon Euro karşılığında geldiği İngiliz takımında ilk maçına çıkan Ferdi Kadıoğlu taraftarlardan geçer not aldı.

Transfer süreci hakkında İngiliz basınına konuşan Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe’den neden ayrıldığını da açıkladı.

"BU PROJEYE İNANANDIM"

“Daha büyük bir takıma gitmenin zamanı gelmişti” diyen Ferdi Kadıoğlu açıklamasında, "Fenerbahçe'deki altı senenin ardından ayrılmak zordu. Taraftarlar beni, ben de kulübü çok fazla seviyordum. Onların önünde oynamak ayrıcalıklı bir histi. Ancak EURO 2024'ten sonra kendimi geliştirmek için daha büyük bir lige gitmenin zamanı gelmişti. Brighton'ın bana sunduğu plan ilgi çekiciydi. Büyük kulüplere sürekli oyuncu satan bir takımdan duyduğum bu projeye inandım" sözlerini sarf etti.