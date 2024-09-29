Ferdi Kadıoğlu'nun ilk kez 11’de başladığı maç tarihe geçti. Her şey 20 dakikada oldu

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında Chelsea ile Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'de oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.
COLE PALMER TARİHE GEÇTİ
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 21, 28, 31 ve 41. dakikalarda Cole Palmer kaydetti.
20 dakikada 4 gol atan İngiliz oyuncu, Premier Lig'de bir maçın ilk devresinde 4 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Brighton'un golleri ise 7. dakikada Georginio Rutter ve 34. dakikada Carlos Baleba'dan geldi.
FERDİ KADIOĞLU 11'DE BAŞLADI
Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 13'e çıkardı, Brighton ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Nottingham Forest'ı konuk edecek. Brighton ise Tottenham'ı ağırlayacak.