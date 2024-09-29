Ferdi Kadıoğlu'nun ilk kez 11’de başladığı maç tarihe geçti. Her şey 20 dakikada oldu

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Ferdi Kadıoğlu'nun ilk kez 11’de başladığı maç tarihe geçti. Her şey 20 dakikada oldu

Chelsea, Premier Lig'in 6. haftasında Brighton'ı 4-2 mağlup etti. Cole Palmer, 20 dakikada attığı 4 golle tarihe geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun 11'de başladığı maçta, Chelsea puanını 13'e çıkarırken, Brighton 9 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında Chelsea ile Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton karşı karşıya geldi.

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Stamford Bridge'de oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

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COLE PALMER TARİHE GEÇTİ

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 21, 28, 31 ve 41. dakikalarda Cole Palmer kaydetti.

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20 dakikada 4 gol atan İngiliz oyuncu, Premier Lig'de bir maçın ilk devresinde 4 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

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Brighton'un golleri ise 7. dakikada Georginio Rutter ve 34. dakikada Carlos Baleba'dan geldi.

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FERDİ KADIOĞLU 11'DE BAŞLADI

Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.

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Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 13'e çıkardı, Brighton ise 9 puanda kaldı.

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Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Nottingham Forest'ı konuk edecek. Brighton ise Tottenham'ı ağırlayacak.

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