Ferdi Tayfur için harekete geçildi: Kararı meclis verecek

Kaynak: Manşet Medya
Ferdi Tayfur için harekete geçildi: Kararı meclis verecek

Arabeskin babası Ferdi Tayfur’un adının Marmaris’te yaşatılması için harekete geçildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta sanatçının adının Marmaris'te yaşatılması için belediye meclisi bir öneride bulundu.

Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, 1981 yılında Necla Nazır ile film çekmek için Marmaris’e gelmiş ve buraya hayran kalarak yatırımlarının bir kısmını Marmaris’te yapmaya karar vermişti. 79 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı uzun bir süredir Marmaris’te yaşıyordu.

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MECLİSİN FERDİ TAYFUR İSTEĞİ DUYGULANDIRDI

Manşet Medya'dan Ender Türkkan'ın haberine göre, Marmaris belediye meclisi Ferdi Tayfur’un manevi mirasını yaşatmak için Marmaris’te bir yere adının verilmesini istedi.

Meclisten gelen bu isteğe cevap veren Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’de bu teklifi mutlaka değerlendireceklerini ifade etti.

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