Ferdi Tayfur ünlü isme hakkını helal etmeden öldü

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Ferdi Tayfur ünlü isme hakkını helal etmeden öldü

Çoklu organ yetmezliği başlangıcı ve akciğer ödemi nedeniyle 79 yaşında vefat eden Arabesk’in usta ismi Ferdi Tayfur, 'Berlin Kaplanı' filmi nedeniyle mahkemelik olduğu komedyen Ata Demirer'e hakkını asla helal etmeyeceğini söylemişti

Çoklu organ yetmezliği başlangıcı ve akciğer ödemi nedeniyle hayatını 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur, milyonlarca hayranını derin bir yasa boğdu. Tayfur'un vefat haberi üzerine pek çok ünlü isim sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı. Ancak Tayfur'la geçmişte polemikler yaşayan ve mahkemelik olan komedyen Ata Demirer'in sessiz kalması dikkat çekti.

'ÇALINTI SENARYO' İDDİALARI

Ferdi Tayfur, 2012'de vizyona giren “Berlin Kaplanı” filminin senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia ederek Ata Demirer’e dava açmıştı. Tayfur, yıllar önce bir televizyon programında "Lambalı Saz" adını verdiği proje fikrini paylaştığını ve Demirer’e bu filmde başrol teklif ettiğini dile getirmişti. Bunun üzerine Demirer’in, senaryoyu kendisine göndermesini istediği ifade edilmişti. Ancak birkaç yıl sonra Demirer’in Berlin Kaplanı filmini çıkarması Tayfur’un tepkisini çekmişti. Tayfur, filmdeki bazı unsurların kendi senaryosundan alındığını öne sürerek hukuki yollara başvurmuştu.

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Mahkeme, Berlin Kaplanı senaryosunun Ata Demirer'e ait olduğuna hükmederken, Ferdi Tayfur’un proje üzerinde bir hakkı bulunmadığına karar vermişti. Demirer, iddiaları reddetmiş ve Tayfur’un senaryosunun eline ulaşmadığını savunmuştu.

"HAKKIMI HİÇBİR ZAMAN HELAL ETMİYORUM"

Bu olaylar Ferdi Tayfur üzerinde derin izler bırakmıştı. Bir röportajında, Berlin Kaplanı filminin kendi emeğinden esinlenilerek çekildiğini düşündüğünü ve yaşananların ardından büyük bir üzüntüyle felç geçirdiğini söylemişti. Yıllar sonra yaptığı açıklamada ise Ata Demirer’e hakkını asla helal etmeyeceğini söylemişti.

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