Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasına verdiği sözü tuttu! Özgür Özel sınava götürmüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek babasına verdiği sözü tuttu. Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.

6 Haziran’da evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

99.webp

HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir, babasının mesleğini sürdürme hayalini gerçeğe dönüştürdü. Zeyrek’in 18 yaşındaki kızı Deniz Zeyrek, cenaze töreni sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında; "Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyim." ifadelerini kullanmıştı.

77.webp

ÖZGÜR ÖZEL SINAVA GÖTÜRMÜŞTÜ

Babasının ölümünden 11 gün sonra sınava giren Nehir Zeyrek’in kazandığı üniversite belli oldu. Zeyrek’in vefatının ardından CHP lideri Özgür Özel, genç kızı sınava götürmüştü.

.webp

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın. Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

