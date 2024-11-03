Ferdi'nin golü Brighton'a yetmedi

Liverpool, Anfield’da coşkulu taraftarının önünde Brighton karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak Premier Lig'de liderliğe yükseldi. Rakipleri Arsenal ve Manchester City’nin aynı gün kaybettiği haftada Liverpool, ilk yarıda geriye düşmesine rağmen Cody Gakpo ve Mohamed Salah’ın golleriyle galibiyete uzandı. İlk yarıda Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası dışından kaydettiği şık golle geriye düşen Liverpool, ikinci yarıda çok daha etkili bir oyun sergileyerek galibiyeti elde etti.

Brighton İlk Yarıda Etkiliydi

İlk yarıya hızlı başlayan Brighton, özellikle Ferdi Kadıoğlu’nun 16 metreden içeri gönderdiği şutla öne geçti ve oyun hakimiyetini elinde tuttu. Liverpool’un kalecisi Caoimhin Kelleher’in Georginio Rutter’ın şutunu kurtarması ise ev sahibi ekibin farkın artmasını engelledi. Brighton’un bu gol ve oyun üstünlüğü, Liverpool taraftarını da bir süre sessizliğe sürükledi. Ancak ikinci yarıda farklı bir Liverpool vardı.

Gakpo ve Salah’tan Gelen Zafer Golleri

İkinci yarıda toparlanan Liverpool, oyunu tamamen kendi lehine çevirdi. Cody Gakpo’nun sol kanattan yaptığı orta kimseye temas etmeden ağlarla buluşarak skoru eşitledi. Gakpo, Carabao Kupası'nda Brighton’a karşı oynadığı maçta iki gol atmıştı ve bu maçta da performansını sürdürdü. Golün hemen ardından Mohamed Salah, ceza sahasının sağ köşesinden uzak köşeye enfes bir vuruş yaparak Liverpool’u öne geçirdi. Bu golle Liverpool, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve Brighton’a fazla şans tanımadı.

Yüksek Tempolu Mücadele

Brighton, genç teknik direktörleri Fabian Hurzeler yönetiminde güçlü bir performans sergiledi ve zaman zaman liderlik yarışında söz sahibi olabileceğini gösterdi. Danny Welbeck’in pasında Ferdi Kadıoğlu’nun attığı gol, Brighton’ın mücadele gücünü ortaya koydu. İlk yarıda Brighton, Liverpool’a kıyasla daha etkiliydi ve ikinci bir gol bulma şansı yakaladı ancak Kelleher’in kurtarışları Liverpool’u oyunda tuttu. İkinci yarıda ise Liverpool’un baskısı karşısında geriye çekilen Brighton, sadece bir şutla kaleyi yoklayabildi.

Liverpool, yeni teknik direktör Arne Slot yönetiminde çıktığı 15 maçın 13’ünü kazanarak Premier Lig liderliğine yükselirken, Brighton karşısında da önemli bir direnç gösterdi. Brighton ise bu sonuçla üst sıralara yerleşme fırsatını kaçırdı.