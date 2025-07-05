Ferdi'ye dişli rakip: Belçikalı yıldız resmen Brighton'da

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Ferdi'ye dişli rakip: Belçikalı yıldız resmen Brighton'da

Club Brugge'un gözde yıldızı Maxim de Cuyper, Premier Lig ekibi Brighton'a 5 yıllık imza attı.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun da formasını giydiği Premier Lig ekibi Brighton, Belçikalı defans oyuncusu Maxim de Cuyper ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Oyuncunun takıma katılması hakkında konuşan Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler şunları söyledi:

"Maxim, Şampiyonlar Ligi seviyesinde ve yerel ligde büyük deneyime sahip yaratıcı bir sol bek. Yaratıcılığıyla tanınan bir oyuncu ve farklı pozisyonlarda yeteneğini gösterdi, ancak biz onu öncelikli olarak sol bek pozisyonu için bir rekabet unsuru olarak görüyoruz.

Maxim, son yıllarda Club Brugge ile lig ve kupa şampiyonlukları kazandı, bu nedenle genç yaşına rağmen kazanma mentalitesine sahip olması harika bir durum. Onunla çalışmak için heyecanlıyız."

Maxim de Cuyper, geçtiğimiz sezon 54 maça çıktı ve takımına 4 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu.

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