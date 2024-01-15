Fergio House ekibine müstehcenlik operasyonu. Taksim'in ortasında dolar saçmışlardı

İstanbul’da Fergio House isimli bir villada müstehcen içerikli partiler yapan ve Onlyfans hesabından erotik videolar servis eden Fergio kardeşler liderliğindeki Fergio House ekibine, gelen şikayetler üzerine operasyon yapıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları videolarda kendilerini mimar olarak tanıtan ikiz kardeşlerin mimar olmadıkları, kardeşlerden F.G’nin lise, S.G’nin ise yüksekokul mezunu olduğu ortaya çıktı.

ESKİ UZMAN ÇAVUŞ ÇIKTI

Kardeşlerden S.G’nin 2016 yılları arasında Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yaptığı ve bu görev süresi boyunca 15’i aşkın disiplin soruşturmasından geçerek ceza aldığı ve bu nedenle görevinden istifa ettiği ortaya çıktı.

İSTANBUL’DA MİMARLIK OFİSİ AÇMIŞLAR

İkiz kardeşlerden S.G’nin askerlikten istifa etmesinden sonra İstanbul’a gelerek burada kardeşi ile birlikte mimarlık ofisi açtıkları belirlendi. Polis ekiplerinin operasyon yapmasında ise bir ihbarcının CİMER’e yaptığı şikayetin etkili olduğu aktarılırken, evde düzenlenen uyuşturucu partisinde biletlerin 30 ila 300 bin arasında satıldığı belirlendi.