Ferhat Göçer'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel marş

Düzenleme: Kaynak: AA
Ferhat Göçer'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel marş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şarkıcı Ferhat Göçer’in Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne özel olarak bestelediği marşı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Yaz dağlara, yaz bulutlara, yaz bu sevdayı, bu can feda sana, bil ki kutsal emanetsin bu topraklara, şafakta parlayan hürriyet" dizeleriyle başlayan marşın videosunda, Kıbrıs Barış Harekatı’na ait tarihi görüntüler ve Mehmetçiğin çeşitli tatbikatlarından kesitler yer aldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs'a barışı ve güvenliği getirdiği 'Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Rum terör örgütü tarafından vahşice katledilen soydaşlarımızın acısını daima içimizde yaşıyoruz."

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