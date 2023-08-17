Ferhat Göçer’in oğlu dünyanın en iyi on üniversitesinden birini kazandı

Şarkıcı Ferhat Göçer'in oğlu Can, University College London'ı kazandı. Oğluyla Londra'ya giden ünlü isim, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Ferhat Göçer’in oğlu dünyanın en iyi on üniversitesinden birini kazandı

Ferhat Göçer, 2001 yılında Ayla Göksel ile nikah masasına oturmuş çift 2006 yılında da oğulları Can'ı kucağına almıştı. İkili, 2008 yılında yollarını ayırmıştı.

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Ünlü şarkıcının oğlu Can, üniversiteli oldu. Ferhat Göçer, yaşadığı büyük mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

"NASIL GURUR ANLATAMAM"

Oğluyla birlikte Londra'ya giden şarkıcı, paylaşımında "Dostlar… Oğlum Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL‘i ( University College London) kazandı. Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim. Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can’ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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