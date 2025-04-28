Feribot seferlerine 'poyraz' engeli! Seferler askıya alındı

Kaynak: İHA
Feribot seferlerine 'poyraz' engeli! Seferler askıya alındı

Çanakkale'deki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle askıya alındı.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

jj.webpÇanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

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