Fernando Muslera Fenerbahçe'nin 3 millisini 1 maçta yakaladı! İlginç istatistik

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u 3-0 ile geçip bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu mücadelede sarı-kırmızılıların emektar kalecisi Fernando Muslera, Alvaro Morata'nın kazandığı penaltıda topun başına geçmiş ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu.

Avrupa'nın birçok önemli basın kuruluşunda kendine yer bulan bu gol için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sert sözler kullanmıştı. Öte yandan, Fernando Muslera'nın golünün ardından gündem olacak bir istatistik bilgisi de ortaya çıktı.

FERNANDO MUSLERA FENERBAHÇE'NİN 3 MİLLİ OYUNCUSUNU YAKALADI

Kayserispor'a karşı gol atan Fernando Muslera, bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 1'e çıkartmayı başardı. Muslera, attığı bu penaltı ile ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde görev yapan milli futbolcular Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ı yakalamayı başardı. Fenerbahçe'nin bu 3 oyuncusu, bu sezon sadece tek bir kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Cenk Tosun takımı için ağları havalandırmıştı. İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ise bu sezon Süper Lig'de gol sevinci yaşayamadı.

İRFAN CAN KAHVECİ GEÇEN SEZONA DAMGA VURMUŞTU

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kariyerinin en skorer sezonunu geçirmişti. Kahveci, geçtiğimiz sezon 46 resmi maça çıkmış ve takımına 18 gol - 12 asistlik katkı vermişti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta sahaya çıkan yıldız kanat oyuncusu 1 gol ve 4 asist üretti.