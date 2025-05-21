Fernando Muslera Fenerbahçe'nin 3 millisini 1 maçta yakaladı! İlginç istatistik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fernando Muslera Fenerbahçe'nin 3 millisini 1 maçta yakaladı! İlginç istatistik

Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera, Kayserispor mücadelesinde penaltıdan ağları havalandırmayı başarmıştı. Dikkat çeken bu golün ardından ortaya son derece flaş bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u 3-0 ile geçip bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu mücadelede sarı-kırmızılıların emektar kalecisi Fernando Muslera, Alvaro Morata'nın kazandığı penaltıda topun başına geçmiş ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu.

Avrupa'nın birçok önemli basın kuruluşunda kendine yer bulan bu gol için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sert sözler kullanmıştı. Öte yandan, Fernando Muslera'nın golünün ardından gündem olacak bir istatistik bilgisi de ortaya çıktı.

5-004.jpg

FERNANDO MUSLERA FENERBAHÇE'NİN 3 MİLLİ OYUNCUSUNU YAKALADI

Kayserispor'a karşı gol atan Fernando Muslera, bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 1'e çıkartmayı başardı. Muslera, attığı bu penaltı ile ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde görev yapan milli futbolcular Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ı yakalamayı başardı. Fenerbahçe'nin bu 3 oyuncusu, bu sezon sadece tek bir kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Cenk Tosun takımı için ağları havalandırmıştı. İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ise bu sezon Süper Lig'de gol sevinci yaşayamadı.

ger.jpg

İRFAN CAN KAHVECİ GEÇEN SEZONA DAMGA VURMUŞTU

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kariyerinin en skorer sezonunu geçirmişti. Kahveci, geçtiğimiz sezon 46 resmi maça çıkmış ve takımına 18 gol - 12 asistlik katkı vermişti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta sahaya çıkan yıldız kanat oyuncusu 1 gol ve 4 asist üretti.

Son Haberler
Öğretmenlere masal eğitimi
Öğretmenlere masal eğitimi
Babacan'dan 'sanal kumar' iddiası! "Erdoğan bizzat izin veriyor"
Babacan'dan 'sanal kumar' iddiası! "Erdoğan bizzat izin veriyor"
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tapusu olmayan evlere tapu verilecek
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tapusu olmayan evlere tapu verilecek
Ege Kökenli acı haberle yıkıldı! Sosyal medyadan duyurdu
Ege Kökenli acı haberle yıkıldı! Sosyal medyadan duyurdu
Sanayi siteleri hurdalardan temizleniyor
Sanayi siteleri hurdalardan temizleniyor