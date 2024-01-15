Fernando Santos Aboubakar'ın İstanbul'a gelmesini bekliyor. Kararını verdi

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Fernando Santos Aboubakar'ın İstanbul'a gelmesini bekliyor. Kararını verdi
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar ile ilgili bir karar aldı.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kadro dışı kalan isimlerden Onana ve Bailly takımdan gönderilirken, Rachid Ghezzal affedildi ve kadroya dahil edildi.

Bir diğer isim olan Vincent Aboubakar'ın da geleceği netlik kazanıyor.

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Fernando Santos, Kamerunlu golcüyle ilgili kararını verdi.

SANTOS YARARLANMAYI DÜŞÜNÜYOR
Beşiktaş yönetimi, kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili nihai kararı Fernando Santos'a bırakırken; Portekizli teknik adamın Aboubakar için olumlu kanaat içinde olduğu aktarıldı.

YARARLANACAK
Haberin devamında, Aboubakar'ın İstanbul'a döndükten sonra Santos'un bir görüşme gerçekleştireceği, oyuncuya kendisinden yararlanmak istediğini söyleyeceği ifade edildi.

RESMİ TEKLİF YOK
Adı birçok kulüple anılan Aboubakar için Beşiktaş'a resmi teklif yapılmadı.
Bu sezon tüm kulvarlarda Beşiktaş formasını 22 maçta terleten Aboubakar 11 gol atarken, 3 asist yaptı.

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