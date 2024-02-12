Fernando Santos: Aramıza yeni oyuncular katılacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Kayseri deplasmanına çıktı, golsüz berabere kaldı.

Teknik direktör Fernando Santos, karşılaşma sonunda futbolcularının sahada gösterdiği mücadele ve davranış biçiminden memnun olduğunu söyledi.

Sonuç anlamında tatmin olmadığını ifade eden Portekizli hoca, "Gelecek için bazı şeyleri düzeltmek zorundayız. Organize atak anlamında sıkıntı yaşadık. Hücum anlamında zorlandık. Çok fazla uzun top oynadık. Bu anlamda stratejimizi sahaya yansıtamadık. Önümüzde bir hafta var, çalışarak bunları geliştirmek zorundayız" dedi.

Takıma yeni oyuncuların katılacağını ifade eden Santos, "Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley ve Rashica gibi oyuncularımız takımla birlikte olacak. Herkes çalışma anlamında birlikte olduğunda o zaman çok daha iyi sonuçlar gelecek. Sadece yeni transferleri konuşmak diğerlerine saygısızlık olur. Herkes takıma yardımcı olacak" diye konuştu.