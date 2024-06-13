Fernando Santos imzayı attı

Beşiktaş'ta geçen sezon kısa bir süre çalışan Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçti.

Fernando Santos, Bakü'de imza attıktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nı uzun süre çalıştırmayı hedeflediğini belirten Santo, "Tarihi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Azerbaycan büyük müsabakalara benimle gidecek" dedi.

Kendisi ve ekibinin ailelerinin de Bakü'de yaşayacağını aktaran Santos, EURO 2028 elemelerinde başarılı olmak istediklerini ifade etti.

Santos, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den beklentisine ilişkin bir soruya ise "Türkiye'nin Avrupa'da başarılı bir performans sergileyeceğini düşünüyorum" cevabını verdi.

69 yaşındaki Fernando Santos, daha önce Porto, AEK, Panathinaikos, Sporting, Benfica, PAOK'u çalıştırmış, Yunanistan, Portekiz ve Polonya milli takımlarında da görev yapmıştı.

Fernando Santos, son olarak Beşiktaş'ta çalışmıştı. 7 Ocak'ta takımın başına geçen Santos, 13 Nisan'da da görevden alındı.

Portekizli hoca Beşiktaş'ta 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi elde etti.