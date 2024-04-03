Fernando Santos istedi. Yeni sezona yepyeni kadro. Beşiktaş eski golcüsünü alıyor

Kaynak: Fanatik
Fernando Santos istedi. Yeni sezona yepyeni kadro. Beşiktaş eski golcüsünü alıyor
Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Fernando Santos'un siyah beyazlı takımın eski golcüsünü istediği ileri sürüldü.

Beşiktaş, yeni sezona yepyeni bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Fernando Santos'un istediği oyuncuları alternatifli olarak yönetime ilettiği belirtiliyor.

Santos'un önceliğinin golcü transferi olduğu belirtildi.

Listedeki ilk ismin de Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst olduğu öğrenildi.

Weghorst, 2022-23 sezonunda Burnley'den bir yıllığına kiralanmıştı. Ancak ligin devre arasında Manchester United'ın istemesi üzerine takımdan ayrılmıştı. Hollandalı futbolcu, Beşiktaş formasıyla ligde 16 maçta 8 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Şu anda Almanya'nın Hoffenhaim takımında kiralık olarak oynayan Weghorst'un Burnley'le sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

Santos'un belirlediği diğer golcü adaylarının ise Az Alkmaar forması giyen Yunan yıldız Vangelis Pavlidis ve Bayer Leverkusen'in Çek golcüsü Patrik Schick olduğu öğrenildi.

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