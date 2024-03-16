Fernando Santos'tan flaş sözler: Hayatımda bunu görmedim

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Fernando Santos'tan flaş sözler: Hayatımda bunu görmedim
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santo, Rachica'nın son saniyede kaçırdığı penaltı için çarpıcı sözler sarf etti.

Beşiktaş; Antalyaspor karşısında 2-1'lik yenilgiyle hayal kırıklığı yaşadı. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Siyah-Beyazlı ekipte; teknik direktör Fernando Santos maçın ardından flaş açıklamalar yaptı.

69 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı "Futbol hayatımda böyle bir şey görmedim" diyerek şunları söyledi:

"Son 2 maçtan farklı bir maç oldu, ciddi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı için söylenecek bir şey yok, olmadı bir türlü. Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim, Milot iyi vurdu aslında ama büyük bir şanssızlık yaşadı."

"Galatasaray ve bu maçı kazanmayı hak etmiştik, Galatasaray maçında en azından beraberliği hak etmiştik ama bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Artık buna karşı mücadele edeceğiz, yapacak bir şey yok."

"Geçen haftaki çok kötü Gaziantep maçından beri iyi bir reaksiyon gösterdik aslında, oyuncularımızı suçlamaya gerek yok. Bu sezonki en iyi ikinci devremizdi diyebilirim ama olmadı. Oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdik, milli arada hazırlanmak için önemli bir süremiz var. Bu sürenin bize iyi geleceğini düşünüyorum."

İSTİFA AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor karşılaşmasının ardından basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönünde gelen soruya, "Kariyerimde daha zor durumlarda çalıştım. Bundan daha zor durumlarda da yer aldım. Şu anda istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan bile geçmiyor. Aklımda öyle bir şey asla yok" cevabını verdi.

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