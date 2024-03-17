Fernando Santos'tan istifa açıklaması

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a yenilmesinin ardından tepki çeken isimlerin başında yer alan teknik direktör Fernando Santos, açıklama yaptı.

Santos, bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Kariyerimde bundan daha zor, daha karmaşık durumlarda çalıştım. İstifa gibi bir düşünce aklımdan geçmiyor. Son 3 maçta kötü sonuçlar aldık. Galatasaray ve bu maç geldiğimden beri oynadığımız en iyi iki maç diyebilirim. İki maçta da oyuncularımın verdiği reaksiyon iyiydi. Hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Sonuç almadığınız zaman bu kötü görünüyor, bu da gayet doğal. Futbolda gol atıp yememek gerekiyor. İkinci yarı performanslarının üzerine gideceğiz. Bunları maçın tamamına yaymaya çalışacağız. Üçüncülük için hala şansımız var. Oyuncularıma güveniyorum. İki hedefimiz var, üçüncülük ve kupa. Bu hedefler için yürüyeceğiz. Bunları da başaracağımızı biliyorum.

Oyuncularımı eleştirmem. Onların performanslarıyla ilgili 'sorun onlarda' tarzında bir şey diyemem. Onlarla ilerlemek zorundayız. Geçen maçta agresif değildik, o maçta kötüydük. Bugün ikinci yarıda harika bir oyun oynadık. Oyuncularım çok çalıştılar. Maçı döndürebilirdik, 3-2'ye çeviren bir takım olabilirdik ama olmadı. Oyuncularımla beraber iki hedefimizi de başaracağız. Oyuncularıma güveniyorum.

Taraftar da tepkisinde haklı. Beşiktaş gibi bir takımın bu kadar maç kaybetmesi kolay değil. Son maçtaki taraftarın, kızgınlığı eleştirisi haklıydı. Bu sezonu beraber bitireceğiz. Şu an en büyük hedefimiz kupa ve lig üçüncülüğü."