Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu

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Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan teknik direktör Fernando Santos'un yeni takımı açıklandı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı.

Açıklamada "Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve EURO 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konuldu" ifadesi kullanıldı.

69 yaşındaki Fernando Santos, daha önce Porto, AEK, Panathinaikos, Sporting, Benfica, PAOK'u çalıştırmış, Yunanistan, Portekiz ve Polonya milli takımlarında da görev yapmıştı.

Fernando Santos, son olarak Beşiktaş'ta görev yaptı.

7 Ocak'ta takımın başına geçen Santos, 13 Nisan'da da görevden alındı.

Portekizli hoca Beşiktaş'ta 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi elde etti.

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