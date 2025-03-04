Ferrari davayı kazandı: Cardile, Aston Martin için biraz daha bekleyecek

İtalya'da görülen davada Ferrari, eski teknik direktörü Enrico Cardile'nin Aston Martin'de çalışmaya başlamasını engelleyen bir karar aldırdı. Mahkeme, Cardile'nin 18 Temmuz 2025'e kadar Aston Martin'de göreve başlamasını yasakladı. Cardile, geçtiğimiz temmuz ayında Ferrari'den ayrılarak Aston Martin'in teknik şefi olarak işe başlamıştı. Ancak Ferrari, sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı maddesi nedeniyle Cardile'nin yeni görevine hemen başlamasına karşı çıktı.

Ferrari'den yapılan açıklamada, Cardile'nin "Ferrari ile rekabet etmeme taahhüdünü ihlal ettiği" belirtildi. Modena'daki bir mahkeme tarafından alınan kararın, diğer Formula 1 takımlarının Cardile'yi erken işe alarak haksız bir rekabet avantajı elde etmesini önlemek amacıyla verildiği vurgulandı. Ferrari, bunun kendilerine "onarılamaz zararlar" vereceğini savundu.

Aston Martin'den yapılan açıklamada, konunun Cardile ve Ferrari arasındaki hukuki bir süreç olduğu belirtilerek, "Bu devam eden bir süreç ve şu anda daha fazla yorum yapmayacağız. Gerekli açıklamaları ilerleyen dönemlerde yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme kararı nedeniyle Cardile, Aston Martin'in 2026 aracıyla ilgili geliştirme sürecine uzun bir süre katılamayacak. Formula 1, 2026 sezonunda yeni şasi ve motor düzenlemelerine geçiş yapacak ve bu değişiklikler, sporun tarihindeki en büyük kural revizyonlarından biri olacak.

Cardile'nin transferi, Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll'un takımı şampiyonluk mücadelesine taşımak için yaptığı büyük değişikliklerden sadece biri. Takım, ünlü tasarımcı Adrian Newey'yi de kadrosuna katarak teknik ekibini güçlendirdi. Newey, 3 Mart'ta Aston Martin'e katıldı ve 2026 aracı üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Formula 1 kuralları gereği takımlar, 2026 araçlarının aerodinamik çalışmalarına bu yılın başında başladı. Aston Martin, 2026 sezonunda Honda'nın fabrika motor ortağı olacak. 2022'de Racing Point adıyla yarışan ve daha sonra Aston Martin'e dönüşen takım, o tarihten bu yana Mercedes motorlarını kullanıyordu.

Aston Martin, geçtiğimiz yıl yeni fabrikasına taşındı ve bu kış bir sürücü simülatörü faaliyete geçti. Ayrıca, takımın yeni rüzgar tüneli tamamlanma aşamasına geldi ve önümüzdeki haftalarda araştırma ve geliştirme çalışmalarına başlaması bekleniyor.