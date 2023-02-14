Ferrari ilk elektrikli modelleri için tarih verdi. Tesla’yı da övdü

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna açıklamalarda bulundu.

Vigna, kendisine sorulan Tesla’dan ne öğrendiniz sorusuna “Tesla'nın otomotiv endüstrisine yaptığı büyük katkı? Bu bir uyandırma çağrısıydı. Eskiden olaylar çok yavaş oluyordu. Tesla, sektörü sarstı ve süreçleri, kararları hızlandırdı. Daha hızlı ve daha çeviktiler.” şeklinde cevap vererek Tesla’yı övdü. Bu haberi gören Elon Musk ise Twitter’dan “Tesla ekibi adına teşekkürler!” açıklamasını yaptı.

TARİH VERDİ

Vigna ayrıca tamamen elektrikli ilk Ferrari’nin 2025’te tanıtılacağını ve 2026 yılında da piyasaya gireceğini açıkladı. Vigna’nın demeçlerinden anlaşıldığı kadar elektrikli de olsa Ferrari, Ferrari olmaya devam edecek ve üst seviyeyi hedefleyecek. Vigna, Ferrari’yi benzersiz sürüş deneyimi olarak ifade ederken Tesla’yı işlevsel bir araba olarak nitelendirdi.