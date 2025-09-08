Festival kana bulandı: Boğa saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti

İspanya'nın Ubrique kasabasında düzenlenen geleneksel "Toro del Gayumbo" festivalinde yürekler ağızlara geldi. Festival kapsamında sokağa salınan boğalardan biri, kalabalığın arasında bulunan bir kişiye saldırdı.

Her yıl Ubrique'de düzenlenen ve boğaların sokaklarda koşturulduğu "Toro del Gayumbo" festivali, bu yıl trajik bir olayla anıldı. Pazar günü öğleden sonra başlayan festivalde, ilk boğa saat 12:30'da salındı. Ancak asıl dehşet, akşam saat 18:30'da meydana geldi. Mosquetero isimli boğa, kalabalığın arasında ayağa kalkarak bayram seyran eden orta yaşlı bir adamın üzerine doğru hızla koştu.

ÇARESİZ ADAM KAÇAMADI

Olay anı, festivali izleyenler tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırıya uğrayan adamın bir binanın korkuluklarına tutunarak boğadan kaçmaya çalıştığı görülüyor. Ancak tüm çabaları sonuçsuz kalıyor. Boğa, tüm gücüyle adama çarparak yere düşürüyor ve ardından boynuz darbeleriyle saldırısını sürdürüyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Boğanın vahşi saldırısı sonucu ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ubrique'deki yerel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu tür vahim olayların İspanya'daki boğa festivallerinde sıkça yaşandığı ve zaman zaman seyircilerin hayatını kaybettiği ya da ağır yaralandığı biliniyor.

