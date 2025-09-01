Festivalde kan donduran olay: Güvenlik güçleri seferber oldu

ABD’nin Nevada eyaletinde düzenlenen dünyaca ünlü Burning Man Festivali, bu yıl trajik bir olayla sarsıldı. 30 Ağustos Cumartesi akşamı, festivalin sembolik ahşap heykeli “The Man” yakılırken, bir erkek cesedi bulundu. Pershing County Şerif Ofisi, olayla ilgili soruşturması başlatıldığını açıkladı.

İHBARLA HAREKETE GEÇİLDİ

Pershing County Şerif Ofisi’nden (PCSO) Şerif Jerry Allen’ın açıklamasına göre, 30 Ağustos akşamı yerel saatle 21:14 civarında “gölde bir ceset var” ihbarı geldi.

İhbar Black Rock City adlı geçici festival alanında, ahşap heykelin yakıldığı sırada yapıldı. Şerif ekipleri ve Arazi Yönetim Bürosu (BLM) korucuları, ihbarda sözü edilen göle hızla intikal etti.

İncelemelerde yetişkin bir erkeğin “hayatını kaybetmiş” olduğu belirlendi. Cesedin kimliği henüz tespit edilemedi ve otopsi için Washoe County Tıbbi Muayene Ofisi’ne gönderildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Olay yerine Black Rock Korucuları ve Washoe County Şerif Ofisi Adli Bilim Bölümü de sevk edildi. Şerif Allen, olayın “tekil bir suç” gibi göründüğünü belirtse bile festival katılımcılarına çevrelerine ve tanıdıklarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Şerif Allen, soruşturmanın gizliliğini korurken, uygun bilgiler kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

GEÇMİŞTE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI

Burning Man 2025, sanat ve özgürlük temalı etkinlikleriyle her yıl binlerce kişiyi Nevada’nın Black Rock Çölü’ne çekiyor. Ancak festival, geçmişte de trajik olaylarla anılmıştı. Geçtiğimiz yıl, bir kadın festival alanında kendinden geçmiş halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Talihsiz kadın acil servis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.