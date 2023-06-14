Fethi Sekin'in şehit edilmesi talimatını vermişti. Etkisiz hale getirildi

MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde öldürüldü.

Fethi Sekin'in şehit edilmesi talimatını vermişti. Etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 6 yıl önce polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırının talimatını veren terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis memuru Fethi Sekin ve zabıt katibi Musa Can'ın şehit olduğu 2017'deki İzmir Adliyesi saldırısının talimatını verdiği belirlenen "Alişer Çiya" kod adlı terörist Abdulkahar Karasaç, MİT tarafından takibe alındı.

Söz konusu saldırının planlayıcılarından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan teröristin, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Terörist Karasaç, MİT'ın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda etkisizleştirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetlerine katılan terörist Abdulkahar Karasaç'ın yurt içine yönelik maket uçak ve dron saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu bildirildi.(AA)

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