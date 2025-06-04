Fethiye’de dalış kabusa döndü! Trajik son

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fethiye’de dalış kabusa döndü! Trajik son

Muğla Fethiye Ölüdeniz’de dalış yapan 38 yaşındaki Hakan Hancıoğlu boğuldu. Sahil Güvenlik ekipleri cansız bedene ulaştı.

Olay, sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Dalış yapmak için denize giren Hakan Hancıoğlu’nun uzun süre sudan çıkmadığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, bir süre sonra Hancıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Hakan Hancıoğlu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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