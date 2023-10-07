Fethiye’de düştü ABD’li pilot öldü

İHA'nın haberine göre, olay, Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Russelleric Biggs (53) Babadağ’ın bin 900 metre pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaptı. Bir süre gökyüzünde süzülen Biggs, daha sonra inişe geçti.

İniş anında paraşütünün kontrolünü kaybeden Biggs, Kumburbu Tabiat Parkı’nın otoparkına düştü. Pilotun düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yamaç paraşütü pilotuna ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Biggs hayatını kaybetti.

Biggs'in paraşütü ile düşme anı güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.