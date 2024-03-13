Fethiye’de kaçak kazı operasyonu

Muğla'nın Fethiye İlçesi Kayaköy Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan aramada; jeneratör, hilti, matkap ve muhtelif kazı aletleri ele geçirildi. Şüpheliler ile bağlantılı olan 4 şahıs daha tespit edilmiş ve 8 adreste yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 76 adet fişek ile 12 adet 7.65 mm. fişek ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.