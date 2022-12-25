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Fethiye’de tersane yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan tersanede sabaha karşı yangın çıktı. Bir saatte söndürülen yangın sonucunda 4 tekne zarar gördü.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 17:03
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Fethiye’de tersane yangını

Fethiye’de tersane yangını
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Muğla Fethiye'nin Karagözler Mahallesi’nde Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki yat çekek yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sabaha karşı saat 05.55 sıralarında çıkan yangında bir anda alevler yükseldi. Alevleri fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 7 arazöz ve 19 kişilik ekiple müdahale etti. Yangın 1 saatte kontrol edilip söndürülürken, yangında 4 adet teknenin zarar gördüğü öğrenildi.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ahşap teknelerin zarar gördüğü yangında, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin bulunması için inceleme başlatıldı. (AA)

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