Fethiye’nin güzelim ormanlarına mermer ocağı izni

Yüzde 68'i orman olan Muğla'nın Fethiye, Yatağan ve Menteşe ilçelerindeki önemli doğa alanları ve orman arazilerinde yeni mermer ocakları inşa edilmesi için ÇED süreci başlatıldı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Çukuröz Mahallesi'nde yer alan 22,61 ve 19,54 hektarlık 2 ayrı bölge için Afes Mermer Madencilik tarafından yapılması planlanan Sulu Tel Kesme Yöntemi ile 2-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı projesi için 4 Ocak'ta ÇED süreci başlatıldı.

BAKANLIK RUHSAT VERDİ

Projeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 25 Şubat 2022 tarihinden 25 Şubat 2032 tarihine kadar geçerli olacak olan 2-B Grubu işletme ruhsatı kabul edildi. ÇED dosyasında, 22,61 ve 19,54 hektarlık alanının tamamının orman sahası olduğu, orman izinleri alınmadan faaliyete başlanılmayacağı bildirildi.

ORMAN ARAZİLERİNE MERMER OCAĞI

Menteşe'ye bağlı İkizce Mahallesi'nde ise 10,22 ve 10,61 hektarlık 2 ayrı sahada Kommersan Mermer Maden İşletmeleri tarafından yapılması planlanan 2-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı projesi için bir kez daha 4 Ocak'ta ÇED süreci başlatılırken, proje sahası Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı N20 paftasında "Orman Alanı" olarak yer alıyor.

Yatağan ilçesine bağlı Kozağaç ve Köklük Mahallelerinde ise, Belenbaşı ve Karaaltı mevkiinde 167,89 hektarlık alanda Ermaş Mad. Tur. tarafından yapılması planlanan 2-B Grup (Mermer) Maden Ocağı Kapasite Artışı projesi için şirket, 5 Ocak'ta ÇED sürecini başlattı. ÇED dosyasındaki bilgilere ışığında proje alanı, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında, orman ve önemli doğa alanı sınırları içerisinde yer alıyor.

FETHİYE'DE ORMAN ARAZİSİNE MERMER OCAĞI

Fethiye ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde ise yine Afes Mermer Madencilik Şirketi tarafından yapılması planlanan Sulu Tel Kesme Yöntemi ile 2-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı projesi için 5 Ocak'ta ÇED süreci başlatıldı. 24,34 hektarlık faaliyet sahasının tamamı yine orman arazisi sınırları içerisinde yer alıyor. ÇED dosyasında orman izinleri alınmadan faaliyete başlanılmayacağı bildirildi.