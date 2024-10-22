Fethullah’ın eski sağ kolundan gündeme bomba gibi düşen iddia: Gömülecek kişi o değil

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen dün 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede öldü. FETÖ’nün ölümü Türkiye’nin gündemine otururken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’da terörist başının ölümünü doğruladı.

Terör örgütü FETÖ’nün başındaki isim Fethullah Gülen’in tam ölüm nedeni açıklanmasa da örgütün üst düzey isimleri çoklu organ yetmezliğinden öldüğünü belirtti.

Terörist başı vasiyetinde annesinin yanına gömülmek istediğini belirttiği ifade ediliyor ancak FETÖ’nün ABD’ye gömülmesi bekleniyor.

Öte yandan aylardır örgüt içerisinde parayı kim yönetecek kavgası sürüyor. FETÖ’nün ölümüyle örgütün başına kimin geçeceği ise şuan bilinmiyor.

LATİF ERDOĞAN'DAN ÇARPICI İDDİALAR

90’lı yıllarda Gülen’i öven kitaplar yazan Latif Erdoğan Türkiye Gazetesi’ne önemli iddialarda bulundu. Latif Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 5 ay önce öldürüldüğünü iddia etti.

Gömülecek kişi FETÖ olmadığını söyleyen Latif Erdoğan, örgütün istihbarat servisleri ile yeni ve kirli bir tiyatro sergilediğini söyledi.

FETÖ’nün 5 ay önce öldürüldüğünü öne süren Erdoğan devamında şunları söyledi:

"Ölümünden önce F. Gülen’e birçok video çektirip geçen 5 aylık dönemde bunlarla bütün dünyayı aldattılar. Bu süreç örgütte dizayn için kullanıldı. Başka eve alınma ve benzeri paylaşımlar hepsi aynı senaryonun parçasıydı. FETÖ için parçalanma kaçınılmaz. Örgütü sevk ve idare işini İngilizler devraldı.”