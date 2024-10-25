FETÖ elebaşı Fethullah Gülen gömüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen gömüldü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni yapıldı. FETÖ elebaşı Pensilvanya'daki çiftliğine gömüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen 20 Ekim’de ABD'DE St. Luke's Hastanesi'nin Monroe kampüsünde ölmüştü. FETÖ elebaşı Gülen'in cenaze töreni bugün (25 Ekim 2024) yapıldı.

cenazehaberineekle.jpg

FETÖ elebaşı 25 senedir yaşadığı Pensilvanya'daki çiftliğine gömüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı cenaze törenine QR sistemiyle giriş yapılabildi.

fetocenazesi.jpg

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke’s Hastanesi’nde 20 Ekim’de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için önce New Jersey'de bir statta tören düzenlendi.

gulenfetofoto.jpg

Törene katılan isimlerden biri de FETÖ elebaşına olan yakınlığı ile bilinen Basketbolcu Enes Kanter oldu.

feto.jpg

FETÖ elebaşının cenaze namazını Suat Yıldırım kıldırdı. Yıldırım’ın ismi, Gülen’in ölümü sonrası örgütün lider adayları arasında da geçiyordu.

saklanan.jpg

Teröristbaşının cesedi tören için VIP cenaze aracıyla stadyuma getirildi. 'Tekbir yasağı' getirilen stadyumdaki törende cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası sadece önceden belirlenen isimler cenazenin gömüleceği alana doğru gitti.

eness.jpg

Öte yandan FETÖ elebaşı Gülen'in stadyumdaki cenaze töreninde "Nasıl bilirdiniz?" sorusu sorulmaması da dikkat çekti.

saklananucc.jpg

Örgüt içindeki kavgalar yüzünden cenazeye kimin katılıp katılmayacağı, nerede gömüleceği, ne zaman defnedileceği konuları çözülmesinde gecikmelere sebep olmuştu.

fetocenazesiici.jpg

ABD'de terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için cenaze töreni düzenlenirken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını da engelledi.

fetocenazesiicfotoekle.jpg

FETÖ elebaşının cenazesine katılan FETÖ mensuplarından bir kısmı, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

saklananiki.jpg

Son Haberler
Jose Mourinho kırmızı kart gördü
Jose Mourinho kırmızı kart gördü
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 34 hedef imha edildi
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 34 hedef imha edildi
3 araca çarpan lüks araç alev aldı
3 araca çarpan lüks araç alev aldı
Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu'na yeni görev! Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu'na yeni görev! Resmi Gazete'de yayımlandı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen gömüldü
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen gömüldü