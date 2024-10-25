FETÖ elebaşı Fethullah Gülen gömüldü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen 20 Ekim’de ABD'DE St. Luke's Hastanesi'nin Monroe kampüsünde ölmüştü. FETÖ elebaşı Gülen'in cenaze töreni bugün (25 Ekim 2024) yapıldı.

FETÖ elebaşı 25 senedir yaşadığı Pensilvanya'daki çiftliğine gömüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı cenaze törenine QR sistemiyle giriş yapılabildi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke’s Hastanesi’nde 20 Ekim’de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için önce New Jersey'de bir statta tören düzenlendi.

Törene katılan isimlerden biri de FETÖ elebaşına olan yakınlığı ile bilinen Basketbolcu Enes Kanter oldu.

FETÖ elebaşının cenaze namazını Suat Yıldırım kıldırdı. Yıldırım’ın ismi, Gülen’in ölümü sonrası örgütün lider adayları arasında da geçiyordu.

Teröristbaşının cesedi tören için VIP cenaze aracıyla stadyuma getirildi. 'Tekbir yasağı' getirilen stadyumdaki törende cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası sadece önceden belirlenen isimler cenazenin gömüleceği alana doğru gitti.

Öte yandan FETÖ elebaşı Gülen'in stadyumdaki cenaze töreninde "Nasıl bilirdiniz?" sorusu sorulmaması da dikkat çekti.

Örgüt içindeki kavgalar yüzünden cenazeye kimin katılıp katılmayacağı, nerede gömüleceği, ne zaman defnedileceği konuları çözülmesinde gecikmelere sebep olmuştu.

ABD'de terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için cenaze töreni düzenlenirken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını da engelledi.

FETÖ elebaşının cenazesine katılan FETÖ mensuplarından bir kısmı, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.