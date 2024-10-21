FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kimdir?

Fethullah Gülen, 27 Nisan 1941'de Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğmuş terör örgütü elebaşıdır.

Gülen, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak adlandırılan yapının elebaşıdır.

1999 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve o tarihten bu yana Pensilvanya eyaletinde yaşıyordu.

Gülen, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleşen darbe girişiminin bir numaralı sorumlusu.

Türkiye Cumhuriyeti, Gülen'in iadesi için ABD'ye birçok kez resmi talepte bulundu.

Gülen'in amacı konusunda farklı görüşler bulundu.

Gülen, devlet kurumlarına sızarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeyi hedefliyordu.

FET elebaşını Gülen öldü.

Atatürk’e Deccal iftirasını atan FETÖ elebaşına göre, Atatürk öldükten sonra dünyaya gelmesi kendisinin seçilmiş kişi olduğunu savunuyordu.

1942’de kimliğini almasını, Fetullah ismini beğenmeyen nüfus memurunun onay vermemesine bağladı.

1945’te Kur’an okumaya başlayıp 1951’de hafız oldu. 1946 yılında ilkokula başladı. Medresedeki oda arkadaşı, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’dı.

Erzurum şehir merkezine gitmesini, bazen annesinin akrabası olan subayın kendilerine ev vermesi, bazen de ailenin kendi eğitimi için şehir merkezine taşınması olarak anlattı. Erzurum’da medresede okurken hocasını Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle Jandarma’ya şikayet etti. 1959’da Edirne’ye gideceği döneme kadar çeşitli medreselerde eğitim aldı. Edirne’ye gittiğinde Diyanet’in açtığı sınavı kazandı ve il müftüsü olmak istedi. Ancak, dönemin hatırlı kişilerine rağmen bu isteği reddedildi. Yaşı memurluk için küçük olduğu için mahkemeye başvurarak doğum tarihini 1941 olarak düzelttirdi.

1963’te bir yıl Erzurum’a dönüp ailesinin yanında kaldı. 1965’te Kırklareli’ne tayin olana kadar Edirne’deydi. Edirne’de, sonradan terör örgütünün yönetiminde yer alan il müftüsü Suat Yıldırım ile aynı evi paylaştı. Bu dönemde askerliğini de yaptı. Acemiliğini Ankara’da telsizci olarak yaptı ve Talat Aydemir darbesine katıldı. Usta birliğini yine telsiz askeri olarak İskenderun’da yaptı ve burada bölük komutanları tarafından korundu. Askerliği bitmeden terhis edildi.

1966’da dönemin Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür sayesinde İzmir merkez vaizliğine atandı ve 1971’e kadar bu görevi sürdürdü. Bu dönemde önce Kestanepazarı’nda çalıştı, ancak oradaki dernek üyeleriyle arası bozulunca kendi ekibiyle ayrı bir dernek kurdu. Yusuf Bekmezci, İlhan İşbilen, Mehmet Ali Şengül, İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz, Aysal Aytaç, Harun Tokak, Halit Esendir gibi örgüt üyeleri ile FETÖ’nün ilk yapılanmasını oluşturdu. Bu yıllarda Ege bölgesinin çeşitli illerinde sohbetlerde bulundu ve resmi görevlendirmeyle hacca gitti.

1971 muhtırası esnasında tutuklandı ve 7 ay hapis yattı. Tutuksuz yargılandığı 3 yılın sonunda 1974’te beraat etti. Mahkeme öncesi kendisini her yerde “Nur talebesi” olarak tanıtmasına rağmen, duruşmada bunu inkar etti. 1975-76 yıllarında “Anadolu’da Kur’an ve İlim”, “Darwinizm”, “Altın Nesil”, “İçtimaî Adalet ve Nübüvvet” isimli konferanslar verdi. Sızıntı dergisinin ilk sayısı Şubat 1979’da çıktı ve başyazılarını Gülen yazdı.

12 Eylül 1980 darbesinde hakkında yakalama kararı çıkarıldı. O sırada İzmir’i terk etti ve farklı şehirlerdeki örgüt üyelerinin evlerinde saklandı. 12 Eylül’ün baskıcı ortamına rağmen İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde gezmesine rağmen kimse kendisini yakalamadı. Bunu “Allah tarafından korunduğu” şeklinde örgüt üyelerine aktardı. 1981’de Diyanet’teki vaizlik görevinden istifa etti. 1986’da hacca gitti.

1986 yılında, Fethullah Gülen, Naci Tosun, Nuri Muhammed Sungur, Tabip Üsteğmen Mustafa Sarsılmaz, Nevzat Ayvacı, Behçet Akyar, Harun Tokak, Ahmet Kara, Gürbüz Dönmez, Mustafa Başarı, Murat Kırımkan ve Barbaros Kocakurt ile birlikte Burdur ve Isparta’da gözaltına alındı. 1 Temmuz 1988’de çıkan Yeni Ümit dergisinin başyazılarını yazdı. 1989’da gayr-ı resmi vaazlara başladı ve 1992’ye kadar bu vaazlara devam etti. 1996’da Ankara Kocatepe Camii’nde CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’in vasiyeti üzerine cenaze namazını kıldırdı. 1999’da Amerika’ya kaçmasına neden olan konuşması patladı.