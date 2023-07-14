FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle birlikte İstanbul Sancaktepe'de yakalandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen yakalandı

(AA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT, koordineli operasyon gerçekleştirdi.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşinin oğlu Selman Gülen, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi ile birlikte Sancaktepe'de yakalandı.

Firari şüphelilerin, yaklaşık 1 yıldır örgüt evinde saklandıkları tespit edildi.

ÖRGÜTÜN DERNEK VE VAKIFLARINDA SÖZDE YÖNETİCİLERMİŞ

Şüphelilerin, örgüt elebaşı talimatı ile Bank Asya'ya para yatırdıkları, örgütün dernek ve vakıflarında sözde yönetici pozisyonunda oldukları da belirlendi.

Zanlıların, örgütün sözde tepe yönetimindeki kişilerle irtibatlı oldukları, örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğu da belirtildi.

Selman Gülen’in, halen örgütün güncel finans yapılanmasında faaliyetli olduğu da tespit edildi.

Yapılan aramalarda, birçok dijital materyal, yüksek miktarda döviz ile 2 sahte kimliğe de el konuldu.

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