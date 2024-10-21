FETÖ elebaşına rahmet okuyan ilk kişi

Kurduğu örgütle Türkiye’nin tüm kurumlarına yıllardır zarar veren, kumpas davalarla binlerce insanın hayatını karartan, son olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi ile 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in bugün öldüğü haberi geldi.

Tüm Türkiye’den peş peşe “Ateşi bol, mekanı cehennem olsun” mesajları paylaşılırken; medyadan üst düzey bir isim tepki çeken açıklama paylaştı.

Saidi Nursi cemaatinin yayın organı olarak bilinen Yeni Asya Gazetesi Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, FETÖ elebaşının ölüm haberinin ardından rahmet okudu.

Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah… — Kâzım Güleçyüz (@gulecyuzk) October 21, 2024

“ALLAH RAHMET VE ADALETİYLE MUAMELE EYLESİN”

“Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş” diyen Güleçyüz, “Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.