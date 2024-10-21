FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı

FETÖ örgüt üyeliğinden firar eden Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını canlı yayında anlattı.

Dumanlı "Bir odadan bir odaya geçerken sandalye ile götürülüyordu. Oradakiler 'Biraz yürümemiz lazım' gibi bir şey deyince 'Ben kendim yürüyeyim' diyor. Önce ayağa kalkıyor, sonra oturuyor ve vefat ediyor" ifadelerini kullandı. Dumanlı'nın anlattıkları ise alay konusu oldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra devleti ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıkan FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen 83 yaşında öldü.

Gülen'in ölüm haberini FETÖ'cü haber siteleri duyururken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ölüm haberini doğruladı. Bakan Fidan olayla ilgili yaptığı açıklamada "İstihbarat kaynaklarımız gelişmeyi doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz, devletimiz bu örgütle mücadeleye devam edecek" şeklinde konuştu.

FETÖ firarisi olan Ekrem Dumanlı ise yayınladığı video ile sosyal medyanın diline düştü. FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlatan Dumanlı "Bir odadan bir odaya geçerken sandalye ile götürülüyordu. Oradakiler 'Biraz yürümemiz lazım' gibi bir şey deyince 'Ben kendim yürüyeyim' diyor. Önce ayağa kalkıyor, sonra oturuyor ve vefat ediyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DALGA GEÇTİLER

Dumanlı, FETÖ'nün yüzünde nur olduğunu söylemesi üzerine Türk kullanıcılar sosyal medya platformu X'ten FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı ile dalga geçti. Gülen'in yüzünde nur olduğunu söyleyen FETÖ firarisine Türk kullanıcılar teröristin son fotoğrafını hatırlatarak dalga geçti.

Ayrıca Ekrem Dumanlı FETÖ'nün ayağa kalkarak can verdiğini belirterek örgüte ayakta kalması mesajı verdiğini söyledi. Ancak terörist başının yürüyecek hali bile olmadığı bilinirken Dumanlı'nın ölüm anını romantikleştirmesi X kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.