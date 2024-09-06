FETÖ firarisi öğretmen sahte kimlikle tren bileti alınca yakalandı

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FETÖ firarisi öğretmen sahte kimlikle tren bileti alınca yakalandı

Kütahya’da e-posta üzerinden eşiyle haberleştiği belirlenen C.D. isimli FETÖ/PDY firarisi öğretmen, kullandığı İsmail Baş isimli sahte kimlikle tren bileti alınca polis ekipleri tespit edilerek gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, E.D. isimli FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen şahsın, 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen eşi C.D. ile e-posta üzerinden haberleştiğini tespit etti.

Polis ekipleri, Kütahya’da saklandığı belirlenen C.D.’nin, İsmail Baş ismine düzenlenen sahte kimlik ve annesine ait telefon numarası ile tren bileti aldığını öğrenince harekete geçti.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Vefa Mahallesi’ndeki tren istasyonuna operasyon gerçekleştirilen ekipler, C.D.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. C.D.’nin üst aramasında 750 avro ele geçirildi.

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‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olmak’ suçunun yanı sıra ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan da firari olarak arandığı ortaya çıkan C.D. emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

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