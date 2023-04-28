FETÖ hakkında ilk davayı açan Başsavcıydı. Nuh Mete Yüksel hayatını kaybetti

Haberi Gazeteci Murat Ağırel duyurdu.

Bu akşam Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ağırel, Yüksel'in uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü ve son günlerde durumunun ağırlaştığını belirtti.

Ağırel, Yüksel'in Fethullah Gülen hakkında hazırladığı iddianamenin 2000 yılında DGM tarafından kabul edildiğini ancak daha sonra Yargıtay tarafından bozulduğunu hatırlattı.

Ağırel, Yüksel'in Gülen'in terör örgütü liderliği suçlamasını ilk dile getiren savcılardan biri olduğunu ve bu nedenle çok sayıda tehdit aldığını da ifade etti.