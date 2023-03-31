Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı

Spor Toto Süper Lig'in 27 haftasında oynanacak Galatasaray- Adana Demirspor maçına orta hakem olarak Ali Şansalan atandı.

"ALİ MAÇALAN" DEMİŞTİ

Bu atama sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Akıllara geçen sezon oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçı geldi. Maç sonrasında Ali Koç, şu ifadelere yer vermişti; "Buraya art niyet ile bir operasyon çekmeye birini yollasaydınız, buna benzer bir performans olurdu. Yani bir hakem tuttuğu tarafı ele verir mi? Ali Maçalan pardon Ali Şansalan, geçen sene bizde Konya maçına da atanmıştı. Bu adam bu maça atanmamalıydı. Resmen katlettiler bizi. Bu iş böyle gitmez. Her şey incelenmeli. Kimin nereyle ilişkisi vardır? Hepsine bakılmalı. Hakem var mesela. Adam 8 senedir üst klasman hakemi ama 5 maç aldı. Üst klasman hakemiyse bu niye maç almıyor?" ifadelerine yer verdi.

FEDERASYONA ÇAĞRI YAPTI

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak da Ali Şansalan hakkında konuşmuştu. Sancak, geçtiğimiz sezon Adana'da oynanan ve 1-1 biten Beşiktaş mücadelesi sonrası şu açıklamaları yapmıştı; "Bu hakem eyyamcının teki. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. Hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir bunlar. Her kurumda, emniyette, askeriyede ve her yerde FETÖ'cüler varken hakemlerin içerisinde de mi yok? Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Federasyondaki FETÖ'cüleri temizle."