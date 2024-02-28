FETÖ operasyonu: 7 zanlı yakalandı

Kaynak: AA
FETÖ operasyonu: 7 zanlı yakalandı
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aktif yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT, örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde gizlenen ve aktif yapılanma içerisinde bulunanların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı.

Çalışmalarda, zanlıların sahte kimlik kullanan ve daha önce oturdukları yerlerden taşınarak çok göz önünde bulunmayan sakin yerlerde yalan beyanlarla örgütle ilgili hakkında adli işlem olmayanların adına ev kiraladıklarını belirleyen ekipler, aynı zamanda şüphelilerin bu evlerde deşifre olmamak için gruplar halinde hayatın olağan akışına uygun yaşadıklarını tespit etti.

Şüphelilerin kullandıkları telefon hatlarını başka hatlara yönlendirdikleri de açığa çıktı.

Yapılan çalışmaların bitmesinin ardından kentte 12 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, aralarında daha önce kamu kuruluşlarından ihraç olanların da yer aldığı 7 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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