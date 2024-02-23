FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Kaynak: AA
FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki örgütlenmesine yönelik soruşturmada, örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibat kurdukları ve kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamları"yla iletişime geçtikleri belirlenen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağı kesilmiş olan 5 subay, 1 astsubay, 1 askeri öğrenci ile 8 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.vdvf.jpg

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