Ali Koç'tan FETÖ, yasa dışı bahis ve kaçak yayın harekatı. Tek tek inceletiyor

Ali Koç, Türk futbol ekonomisinin en büyük sorunlarından biri olarak gösterilen yasa dışı bahis konusu üzerine kararlılıkla gidiyor.

Fotospor'un haberine göre son dönemde Dursun Özbek ve Erden Timur'un üzerinde durduğu “sporda yasa dışı ve maddi kazanç hedefli örgütlü bir hareketten bahsediliyor” iddiası Fenerbahçe başkanının özel ilgi alanı.

Özellikle 2020 yılında Ali Koç "yasa dışı bahis, yasal bahisin 5-6 katı" deyip detaylar verdikten sonra ortalık karıştı.

Ali Koç; bahis kurallarının Avrupa standartlarına getirilmesi durumunda kulüplerin 5-6 milyar euro, devletin de 10 milyar Euro'luk gelir kazanacağına inanıyordu.

O açıklamaların ardından Fenerbahçe için işler daha da kötüye gitti.

Fenerbahçe başkanı daha sonra değişik dönemlerde başka başka sorularla kameraların karşısına çıktı.

* 100 milyar (şimdi tahmini 250 milyar TL) liraya yakın bahis oynanıyor. Bunun maçın sonucuyla alakası var mı?

* FETÖ gibi örgüt hâlâ işin içinde mi?

* Hakemler üzerinden kaos mu yaratılmaya çalışılıyor?

* Kim nedir, nereyle ilişkisi vardır, nasıl atanmıştır?

* FETÖ’cü zihniyet bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynayıp, insanları sokağa döküp kaos yaratmak istiyor.

* Bahis siteleri tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe gösterilirken de bu takım aynıydı, hoca da aynıydı ama 7 haftada korkunç bir düşüş yaşadık. Bu hayatın olağan akışına aykırı.

Ali Koç, FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yaptığı operasyonun tamamlanmadığına devam ettiğine inanıyor. Sürekli kanıt topluyor. Üstü kapalı açıklamalar yaparak savcıları göreve davet ediyor. Bu yüzden de Fenerbahçe üzerine oyunlar oynandığını düşünüyor.

Ali Koç'un yasa dışı bahis, kaçak yayın ve FETÖ ile ilgili bazı delillere ulaştığı ancak araştırmasını tamamlamadığı, tamamladığında Türk futbolunu derinden sarsacak bir dava açacağı konuşuluyor.