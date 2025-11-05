Sabah gazetesi ve gazeteci Nedim Şener, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığına seçilen Zeynep Rabia Yılmazer Aka'nın FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in kızı olduğunu yazdı.

Yeniçağ'in ulaştığı Zeynep Yılmazer Aka bu iddiaları yalanlayarak "Bunların hepsi yalan Ali Fuat Yılmazer'le bir alakam yok. Benim babamın adı Hasan. Bu haberi yapanlar hakkında dava açacağım" dedi.

Sabah gazetesinin paylaşımı

Gazeteci Nedim Şener'in paylaşımı

CHP'nin sitesinde Zeynep Rabia Yılmazer Aka'nın özgeçmişi şöyle:

"10.08.1985 Bursa doğumluyum, aslen İzmirliyim. İlkokulu Bursa Ticaret Sanayi ilköğretim okulunda, ortaokul ve liseyi Bursa Turhan Tayan Anadolu Lisesinde okudum. Üniversiteyi de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudum. Avukatlık yapmaktayım. Cumhuriyet Halk Partisinde uzun yıllardır aktif olarak görev yapmaktayım. Gençlik ve Kadın kollarında çalışmalar yaptım, 2011 seçimlerinden beri her seçimde seçimde saha görevleri üstlendim. 2018 yılından beri de Şile İlçe seçim Kurulu üyesi olmamla birlikte okul sorumlusuyum. 2023 yılında da Şile İlçe Başkan yardımcısı olarak ana kademede görev yapıyorum. Aynı zaman da İlçe Hukuk Komisyonu ve İl Hukuk komisyonunda görevlerime devam ediyorum."