FETÖ’cü Zaman Gazetesi’nin vazgeçilmez yazarıydı… Böyle dönüş görülmedi!

Geçmişte FETÖ’ye sürekli övgü ile söz eden, AKP’li liberal yazar Atilla Yayla, Türkiye gazetesi’nde ‘Kemalist vesayetten FETÖ vesayetine...’ başlıklı köşe yazısında FETÖ yapılanmasına değindi.

YAYLA: BUNA YÖNELİK ÇABALARINDA HAYLİ BAŞARILI OLDU

Yayla, FETÖ’nün yapılanmasını Kemalist vesayetle anlattı. Yayla, “Kemalistler gibi, seçimleri kim kazanırsa kazansın, kendisinin gerçek iktidar olması ve iktidarda kalmasıydı. Buna yönelik çabalarında hayli başarılı oldu. Mesela emniyette, mülki idare kadrolarında, adliyede, maliyede, üniversitelerde ve nihayet orduda hatırı sayılır daha doğrusu başlıca güç hâline geldi. Medyayı da hemen hemen tamamen ele geçirdi.” dedi

“FETÖ’CÜ VEYA BAŞKA TÜRLÜ, HİÇBİRİNE ASLA İZİN VERİLMEMELİ”

Yayla, Türkiye’nin Kemalist vesayetten kurtulmaya çalışırken FETÖ vesayetine esir düşmekten son anda ve biraz da tesadüfen kurtulduğunu aktarırken, “Bu vakadan ders alınmalı ve bürokratik vesayet kurma çabalarının, Kemalist, FETÖ’cü veya başka türlü, hiçbirine asla izin verilmemeli.” ifadelerini kullandı.

ATİLLA YAYLA KİMDİR?

1957’de Kırşehir’de dünyaya gelen Atilla Yayla, Türk siyaset bilimci, akademisyen ve köşe yazarı. Liberal Düşünce Topluluğu kurucuları kimliği ile biliniyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden lisans (1979), yüksek lisans (1982), doktora derecesi altmıştı.

Bir zamanlar Atilla Yayla, FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinde köşe yazıları kaleme almıştı. AKP’den sürekli övgü ile söz eden, Atatürk düşmanı olarak ta bilinen AKP’li liberal yazar Atilla Yayla, 2013-2015 yılları arasında Yeni Şafak-2015-2016'da Yeni Yüzyıl ve 2022'den itibaren ise, Türkiye gazetesinde köşe yazıları yayımlıyor.