Fetöcülerin Gülen ölmedi diye paylaştığı görüntüler eski çıktı

25 Mayıs 2024 Cumartesi günü, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara karşılık olarak, FETÖ’nün “@Herkul_Nagme” adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hocamızın sağlığı çok şükür yerindedir. Doktorların tavsiye ve ısrarı üzerine kısa bir süredir daha sakin bir ortamda günlük rutin programlarına devam etmektedir. Aksi bilgilere itibar etmeyiniz" denildi.

Ancak bu açıklama, FETÖ içinde başlayan “Fethullah Gülen öldü” tartışmasını sonlandırmadı. Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, örgüt içindeki bir grubun Gülen’i kaçırdığını iddia etti. Bu iddialar üzerine, FETÖ merkezine yapılan ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları yerleri boşalttığı bildirildi.

YEĞENİ İDDİALARI SÜRDÜRÜYOR: "CESEDİNİ SAKLIYORLAR"

Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen ise Ahmet Kurucan ve Gülen’in doktoru aynı zamanda damadı olan Cevdet Türkyolu’na itiraz etti. Ebuseleme Gülen, Gülen’in öldüğünü ve cesedinin saklandığını iddia ederek şu mesajı yayınladı:

“Cevdet, o kadar hırsızsın ki hocamızı bile çaldın bizden. Naapcan cesedini mumyalatıp müzeye koyup bilet mi kesecen kapıda? Sen onu da yaparsın! Doymadın domuz herif!”

GÜLEN’İN SON GÖRÜNTÜSÜ 10 NİSAN'DAN

Fethullah Gülen’in öldüğüne dair iddialar daha önce de gündeme gelmişti. ABD’deki FETÖ karargahındaki örgüt üyeleri, bu tür iddialara genellikle güncel video yayınlayarak yanıt veriyordu. Ancak bu kez FETÖ karargahından yeni bir Gülen videosu gelmedi.

FETÖ’cülerin “güncel video” diyerek sunduğu son Gülen videosunun 10 Nisan 2024’te yayınlandığını belirledi. İşte o videodan bir kare: