FETÖ’den tutuklanan MHP’linin dosyasından neler çıktı! Tam 7 yıl beklendi

Düzenleme: Kaynak: t24
FETÖ’den tutuklanan MHP’linin dosyasından neler çıktı! Tam 7 yıl beklendi

Gazeteci Tolga Şardan, MHP’den iki dönem milletvekili adayı olan emekli astsubay Mustafa Çintaş ile ilgili istihbarat birimlerinin hazırladığını iddia ettiği raporu köşesine taşıdı.

Şardan, MİT’in 2017’de hazırladığını belirttiği raporda Çintaş’ın FETÖ’nün kurduğu şirkette yöneticilik yaptığını, çalışanların ciddi bir kısmının KHK ile ihraç edilenler olduğunu, şirketin gizli ve bilinen sahiplerinin de FETÖ’de üst düzey sorumlulukları bulunduğuna yer verildi.

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Şardan hazırlanan 3 raporun da soruşturma dosyasında yer aldığını, mahkemede dosyasında mevcut olduğunu yazdı.

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“2017’DEN BERİ MUSTAFA ÇİNTAŞ’I KİMLER KORUDU”

“MİT'in üç yazısından da görüldüğü gibi; sadece Çintaş'la ilgili değil, içinde bulunduğu yapılanma hakkında da detaylı bilgiler edinilmiş ve savcılığa gönderilmiş, zamanında” diyen Gazeteci Şardan, şu şöyle yazdı:

Bu tabloya göre; iki soru ortaya çıkıyor?

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Bu verilere göre, FETÖ şüphelisi bir emekli TSK mensubu nasıl oluyor ki MHP içinde aktif siyaset yapıyor? Kim ya da kimler aracılık yaptı?

MİT'in 2017'de elde ettiği ve resmi yazılarla ulaştırdığı bilgilerin adli soruşturmaya dönüştürülmesi için neden tam 7 yıl beklendi? Savcılık ve polis neden zamanında işlem yapmadı? Çintaş, savcılık ve poliste korundu mu? Bugüne kadar ulaşan süreçte, Çintaş'ın MHP'li olmasının bir etkisi var mı?

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Kimi zaman "şeytanın gör dediği" durumlar oluşur, günlük yaşamda.

Buradan hareketle, 2017'den bugüne kadar gerek adliyede gerekse emniyette kimler görev yaptı acaba?

Bu isimlere ulaşılması, özellikle ikinci sorunun yanıtının bulunmasının önünü açar, kanımca.

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