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Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'nın 22,5 yıl hapsi istendi

"FETÖ üyesi" olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis cezasına ilişkin hükmün bozulmasıyla yeniden yargılanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya'nın 22 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:13
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FETÖ'den yargılanan eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'nın 22,5 yıl hapsi istendi

Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'nın 22,5 yıl hapsi istendi
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"FETÖ üyesi" olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis cezasına ilişkin hükmün bozulmasıyla yeniden yargılanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya'nın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Kaya ve avukatı hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından görüşü sorulan savcı, celse arasında sunduğu esas hakkındaki görüşü doğrultusunda Kaya'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Kaya, tutukluluğunun cezaya dönüştüğünü ve sağlık sorunları bulunduğunu savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı ise esasa ilişkin savunma için süre verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, savunma için süre verilmesi talebini kabul etti ve Kaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 28 Şubat'ta devam edilecek.

Kritik toplantı onun evinde yapılmıştı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından aranmaya başlanan Kaya, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan Çanakkale'deki "hücre evi"nde 8 Şubat 2018'de yakalanmıştı.

Örgütün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı Kaya'nın, örgütün yargı yapılanmasındaki en önemli 9 isimden biri olduğu ve Yargıtaya seçilecek üyelerin belirlenmesinde rol oynadığı belirtiliyor.

Yargılama aşamasında dinlenilen tanıklar, "2010 Anayasa değişikliği sonrasında oluşan HSYK tarafından Yargıtay ile Danıştaya seçilecek yeni üyelerin belirlenmesi için yapılan toplantıda Kaya'nın evinde kurulan projeksiyona yansıtılan fotoğraflardan cemaat mensubu yüksek yargı üyelerinin belirlendiğini" anlatmıştı.

Kaya'nın, FETÖ'nün Yargıtaydaki seçimleri kilitleme, bazı davalarda örgüt lehine kararlar çıkmasını sağlama, örgüt mensubu üyelerin önemli dairelerde görevlendirilmesi gibi konularda karar verici bir üst yapı niteliğindeki "yüksek yargı danışma heyeti"nde görev aldığı belirlenmişti.

Sanık Kaya'ya, 17 Eylül 2019'da Yargıtay 9. Ceza Dairesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis cezası verilmiş, bu karar Yargıtay Ceza Genel Kurulunca bozulmuştu.

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