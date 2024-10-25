FETÖ'nün bavulcusu Mehmet Baransu'nun cezası onandı

FETÖ'den kapatılan Taraf gazetesinin çalışanı, Balyoz'da kumpas belgelerini savcılığa bavulla görüren FETÖ'cü Baransu'nun cezası onandı.
Halk TV'deki habere göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Balyoz kumpasında, bavul bavul kumpas belgelerini teslim eden FETÖ'cü Mehmet Baransu'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını onandı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkeme'sinin Baransu hakkında 19 Temmuz 2020'de kurduğu hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.
Yargıtay, 13 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Baransu'nun cezasının onanması kararlaştırıldı.