FETÖ'nün beyni yakalandı! 6 yıldır firari olarak aranıyordu

Adana'da FETÖ/PDY'nin emniyet ve öğrenci yapılanmalarında üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen A.S, düzenlenen operasyon ile yakalandı. 6 yıldır firari olarak aranan şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına faaliyet gösterip, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu belirlenen A.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 6 yıl önce "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarılan Sert'in Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin, hakkında teşhis ve ifade verdiği S'nin, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu da belirlendi.

Polis, belirlenen adrese yaptığı operasyonda S'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sert, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

